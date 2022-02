Marc Van Ranst: “Als ik moet gokken, denk ik dat eind februari fors versoepeld kan worden”

Viroloog Marc Van Ranst heeft er een goed oog in dat we de komende maand zullen evolueren naar code oranje en misschien wel code geel. En dat betekent: bijna alle maatregelen achter ons laten. “Als u me laat gokken, denk ik dat dat eind februari zal zijn”, zegt hij in De Morgen.

Heel wat virologen hebben na de huidige omikronpiek een mooie toekomst voorspeld. Vandaag zegt ook Marc Van Ranst dat de komende weken, allicht maanden, er een stuk leuker zullen uitzien. “Als we aan minder dan 65 hospitalisaties per dag zitten, zitten we in code geel en kunnen we serieus versoepelen”, zegt Van Ranst. “Als u me laat gokken, dan zeg ik eind februari. Maar vraag dat aan tien virologen en je krijgt verschillende inschattingen.”

Achterafexperts

“Mensen hebben blijkbaar het idee dat virologen kicken op lockdowns”, zegt Van Ranst nog. “Totaal niet. Dat is voor ons even vervelend. Het Wintermanifest dat ons tunnelvisie verwijt: sorry, maar dat vonden we niet zeer sympathiek, hoor. Maar het is typisch: de crisis begint te minderen, en dan staan ze daar, de achterafexperts die het allemaal beter wisten.”