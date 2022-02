Snowboardster Evy Poppe grijpt net naast olympische slopestyle finale: “Begon bijna te wenen toen ik mijn ouders op tv zag”

“Ik ben zo blij als een gieter.” Snowboardster Evy Poppe was zo geëmotioneerd na haar olympisch debuut dat ze twee spreekwoorden door elkaar haalde. We vergeven het haar graag. De 17-jarige Oost-Vlaamse had net twee erg zuivere runs afgelegd en kreeg exact tijdens ons interview te horen dat ze op een haar na de olympische finale van het slopestyle had gemist.