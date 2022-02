Luka Doncic blijft indrukwekkend scoren: Sloveen komt in top 10 van NBA‘s triple-doubles aller tijden

Luka Doncic had slechts 237 wedstrijden nodig om zich aan te sluiten bij een indrukwekkende groep van All-Stars en Hall of Famers. De 22-jarige Sloveen telt nu 44 triple-doubles en is de jongste speler ooit die in top-10 fonkelt van deze statistiek. Russell Westbrook (33) heeft de meeste triple-doubles in de NBA. De guard van de Los Angeles telt er momenteel 193.

Wat is een triple-double eigenlijk? Kort samengevat: meer dan tien punten, meer dan tien rebounds en meer dan tien assists.

En of de jonge Sloveen daarin slaagde! Luka Doncic gaf een show in de 107-98 overwinning van de Dallas Mavericks versus Joel Embiid (27 punten, 13 rebounds, 4 assists) en Philadelphia 76’ers. Doncic eindigde met fenomenale cijfers en 33 punten, 13 rebounds en 15 assists. Het is zijn 8ste triple-double van het seizoen en zijn 44ste triple-double in zijn nog jonge NBA-carrière. Hij wipt daarmee over Fat Lever naar de tiende plaats in de meeste triple-doubles in de NBA. Doncic, die aan het einde van de maand pas 23 wordt, heeft nu een triple-double opgetekend tegen maar liefst 24 van de 30 huidige NBA-teams.

210 miljoen dollar Doncic de volgende vijf jaar

Doncic, die op zijn zestiende al debuteerde bij Real Madrid, en de Spaanse topper naar drie opeenvolgende titels leidde en éénmaal winst in de Euroleague, is op zijn 22ste al aan zijn vierde NBA-campagne bezig. Dallas Mavericks heeft de Sloveense superster dan ook snel onder contract gelegd voor de volgende vijf seizoenen. Dat levert hem maar liefst 210 miljoen dollar op. In 2017 stuwde hij Slovenië tevens naar de eerste Europese titel. Russell Westbrook (193) van de Los Angeles Lakers telt de meeste triple-doubles in de NBA. Op de tweede plek prijkt de vorig jaar overleden Oscar Robertson (181) en op drie fonkelt Earvin Magic Johnson (138). Jason Kidd telt er 107 en op de vijfde plaats komen we met éne LeBron James (102) na Russell Westbrook de eerste actieve speler tegen. Na King James gaapt een enorm kloof. Nikola Jokic, de 26-jarige en 2m11 grote Servische center van Denver Nuggets, staat zevende met 70 stuks en heeft de legendarische Wilt Chamberlain (78) in het vizier.

Het Servisch/Sloveens duo Nikola Jokic en Luka Doncic zijn nog jong en kunnen zich de komende jaren dan ook opwerken richting top-5 van de meeste triple-doubles en dus boven hun Amerikaanse collega’s nestelen.