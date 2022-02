Zolderse sluit haar bekende Antwerpse eroticazaak na 27 jaar en focust op online: “Toen ik begon, wist ik zelf niet eens hoe de clitoris eruitziet”

‘Joew, de ballen, vanaf maart zullen we enkel nog online knallen.’ Ann Cuyvers, uitbaatster van eroticawinkel Erotische Verbeelding, laat op een luchtige manier weten dat de shop in de Antwerpse Kloosterstraat binnenkort de deuren sluit. Online kunnen haar klanten wel nog terecht voor grondig geselecteerde speeltjes en waardevol advies. “Ik zal het rechtstreeks contact met de klanten missen, maar na 27 jaar in de winkel wil ik mijn tijd anders indelen”, zegt Cuyvers.

“Lieve Ann, ik herinner me nog dat ik schoorvoetend je zaak binnenkwam en beschaamd prijsgaf dat ik nog nooit een orgasme had gehad. Je hebt me toen zoveel informatie meegegeven, zomaar, gratis. Ik ben je daar nog altijd zo enorm dankbaar voor.”

Ann Cuyvers leest een berichtje voor van een klant die hoorde dat de winkel binnenkort de deuren sluit. “Maar vrouwen mogen me nog altijd mailen om advies”, verzekert Cuyvers ons. Want Erotische Verbeelding stopt niet. “Online gaan we verder. Ik zal ook erotische counseling blijven geven. Dat zijn sessies van een uur waarin ik persoonlijk advies geef.”

Voor de overstap naar online schakelt Cuyvers haar twintigjarige zoon in. “We hebben natuurlijk al lang een webshop, maar hij zal proberen aansluiting te zoeken bij de jongere generatie. Op dit moment bestaat mijn klantenbestand uit dertigers tot zeventigers, maar jongeren bereiken we nog niet echt. Door te focussen op online hopen we dat het wel lukt. Mensen denken vaak dat jongeren alles weten over seksualiteit, maar dat is zeker niet het geval.”

De keuze om de fysieke winkel te sluiten, is vooral persoonlijk. “Ik ben nu 52 jaar en heb 27 jaar in de winkel gestaan. Het was fantastisch, maar ook heel hard werken”, vertelt Ann. “Ik wil mijn tijd anders indelen. Zo ga ik een erotische roman schrijven. Daar moet ik echt tijd voor vrijmaken.”

Cuyvers zal haar klanten missen, maar noemt de keuze “een blije beslissing”. “Missen is iets moois. Dat betekent dat iets in je hart zit. Wat ik geleerd heb, ga ik voortaan in boekvorm vertellen.”

© Jan Van der Perre

Een pionier

In 1995 opende Ann Cuyvers haar eroticashop in de Kloosterstraat. Het was op dat moment de tweede in Europa. “In Amsterdam was er al eentje, maar in Parijs, Londen, Praag of andere grote steden nog niet. Er is me verteld dat men er in Antwerpen best trots op is dat we de bij de eersten waren.”

Zeg ook niet zomaar seksshop tegen een eroticawinkel. “Er is niets mis met een seksshop, maar een eroticawinkel is veel meer dan dat. Bij ons draait het om intimiteit, sensualiteit, vrouwelijkheid, seksualiteit op een liefdevolle manier. Wij zijn er voor en door vrouwen, maar ook voor mannen die van vrouwen houden.”

Aanvankelijk kon je bij Erotische Verbeelding geen speeltjes vinden, enkel lingerie. “We verkochten sensuele, erotische en draagbare lingerie waarin je je comfortabel maar ook sterk voelt als vrouw. Stilaan zijn er speeltjes bij gekomen, en die hebben de lingerie nu volledig vervangen. Seksspeeltjes hebben ook een hele evolutie meegemaakt”, zegt Cuyvers lachend.

Black Tarzan

Ze haalt een van de eerste vibrators die ze verkocht boven: Black Tarzan. “Vroeger moesten seksspeeltjes nog doorgaan voor speelgoed, omdat ze anders niet geproduceerd mochten worden in China. Dus de Black Tarzan is een aapje met een tongetje en een soort dolk in zijn hand, als clitorisstimulator.”

Voor de uitbaatster zelf was het destijds ook een wereld die openging. “Ik was een echte leek toen ik begon. Ik weet nog dat ik dacht dat de clitoris een knobbeltje van één centimeter groot was. Pas na enkele jaren in de winkel ontdekte ik hoe het daarbeneden echt in elkaar zit (lacht).”

© Robbie Depuydt

Doorheen de jaren werd Cuyvers een sexperte met intussen drie boeken op haar conto. In haar laatste boek Vaginaplezier gidst ze vrouwen naar meer kennis en genot. Want de vrouwelijke seksualiteit is en blijft een taboe, zegt ze. “27 jaar geleden was er een zekere drempelvrees bij vrouwen die de winkel binnenstapten, maar die is er nu nog altijd. Er zijn nog altijd vrouwen die me zeggen dat ze zijn binnengekomen met zweethandjes. We denken vaak dat het taboe weg is, maar dat is absoluut nog niet het geval. Al zijn jonge meisjes al opener over zelfliefde en masturbatie. Gelukkig.”

Nog tot eind februari kan je Ann een bezoekje brengen op Kloosterstraat 165 in Antwerpen, vanaf maart is het op www.erotischeverbeelding.be te doen.