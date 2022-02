Omstreden gelijkmaker kegelt Manchester United uit FA Cup, fans krijgen kans om Greenwood-shirt in te ruilen

Manchester United is er vrijdag niet in geslaagd zich voor de achtste finales van de Engelse FA Cup te plaatsen. In de vierde ronde werd het in een strafschoppenreeks met 8-7 uitgeschakeld door tweedeklasser Middlesbrough. Na 90 minuten was het 1-1 en verlengingen veranderden daar niets aan, de gelijkmaker van Middlesbrough kwam er na een omstreden fase.

Paul Pogba vierde zijn terugkeer zo in mineur. De Franse international had niet meer gespeeld sinds begin november. Toen liep hij een zware dijblessure op. Pogba speelde de eerste 80 minuten en versierde in de 18e minuut een strafschop, maar Cristiano Ronaldo miste vanop elf meter. De misser van Ronaldo, die later in de strafschoppenreeks wel raak trof, zette de toon. Vrijwel elke kans werd vakkundig de nek omgewrongen door de sterren van ManU. Van dertig pogingen op doel (negen binnen het kader) ging alleen eentje van Jadon Sancho binnen. Hij zette Manchester in de 25ste minuut op 1-0. Middlesbrough toonde zich efficiënter. Matt Crooks zag een eerste poging nog subliem gestopt door doelman Dean Henderson, maar vijf minuten later was zijn tweede kans wel goed voor een doelpunt (64’). Al hing ook aan die gelijkmaker een geurtje. Henderson leek de bal duidelijk met zijn arm te controleren alvorens de bal binnen te trappen. De VAR zag er geen graten in.

In de strafschoppenreeks bleef iedereen tot 7-8 foutloos. Toen de jonge Zweed Anthony Elanga daarna hoog over trapte, betekende dat dus meteen de uitschakeling voor ManU.

Greenwood

Intussen blijft ook Mason Greenwood een gespreksonderwerp binnen de club. De clubleiding besliste alvast dat elke fan die zich via de club een shirt van Greenwood had aangeschaft, de kans kreeg om dit om te ruilen voor een ander shirt. Hiermee lijkt de scheiding tussen beide partijen definitief ingezet. Greenwood kwam de voorbije weken in opspraak met onder meer partnergeweld.