Reddingsactie naar in put gevallen Rayan nog steeds aan de gang: laatste meters worden nu weggegraven

In het Marokkaanse dorpje Bab Berred zijn reddingswerkers nog steeds aan het graven naar de vijfjarige Rayan: het gaat om de allerlaatste meters. Het jongetje viel dinsdagnamiddag in een 35 meter diepe put. De jongen zou gewond zijn, maar er is nog steeds contact met het kind.

De jongen viel dinsdagmiddag in de put toen zijn vader die aan het repareren was. De put was met een diameter van 45 centimeter veel te smal om hem snel te kunnen redden. Sindsdien is een massale reddingsoperatie opgestart. Met kranen werd een nieuwe schacht gegraven, maar na 5 dagen is de jongen nog steeds niet gered.

Volgens een woordvoerder is men nu aan de laatste meters bezig . Rond vier uur vannacht meldde hij dat er al drie van de laatste vijf meter werd weggegraven. De laatste meters zouden met de hand afgegraven worden. De reddingswerkers zijn namelijk erg bevreesd dat bodemerosie hun vorderingen ongedaan zou maken.

Intussen zit de kleine Rayan op zo’n 33 meter diepte nog steeds vast. Verschillende berichten in media en op sociale media berichtten nogal uiteenlopend over zijn gezondheid. Zo zou er een hele tijd geen contact geweest zijn, maar volgens officiële bronnen is het kind nog steeds in leven en is er nog contact. Er wordt zuurstof gevoerd naar de plek waar hij vastzit en er is ook voedsel naar beneden gebracht. Het kindje zou wel gewond zijn.

Wanneer de reddingsoperatie eindelijk afgerond kan worden, blijft onduidelijk. Gisteravond laat sprak men al over ‘de komende uren’. Toch gaat het moeilijker dan men eerst dacht. Onder meer ook omdat het deze nacht geregend heeft en omdat de reddingswerkers op zulke grote diepte ook geen zuurstof hebben. Dat vertraagt de operatie aanzienlijk. De laatste verwachting is dat men rond 8 uur vanmorgen Rayan zou kunnen bereiken.