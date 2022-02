ACV: “Uitstel overschrijden spilindex doet BTW-verlaging en energiecheque volledig teniet”

Bij een aangehouden btw van 21 procent zou de spilindex naar verwachting naast deze maand ook in april nog eens worden overschreden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen en pensioenen in mei opnieuw omhoog gaan, terwijl de weddes van ambtenaren een maand later zouden volgen. Ook in sommige private sectoren worden de lonen maandelijks geïndexeerd, onder meer in de financiële en energiesector.

In het geval van een btw-verlaging naar 6 procent vanaf april tot en met juli, zou de indexatie van de uitkeringen en ambtenarenlonen met zes maanden worden uitgesteld, berekende het ACV. Volgens de vakbond zullen de btw-verlaging en de energiecheque niet voldoende zijn om het verlies aan loon door de uitstel van de index te compenseren.