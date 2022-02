Politie kan niet lachen met video’s van medewerkers ‘De buurtpolitie’

Menig politieagent is op z’n zachtst gezegd misnoegd over Tiktok-filmpjes waarin productiemedewerkers van de VTM-serie De buurtpolitie in officiële uniformen op tafels staan te dansen. “Herhaaldelijk roepen we op tot meer respect voor de veiligheidsdiensten en dan krijg je dit”, zegt Jurgen De Landsheer van de politiezone Brussel-Zuid.

Twee jonge vrouwen die met een sensueel deuntje op de achtergrond de volgers willen doen geloven dat ze uit de kleren gaan. Een tweede filmpje toont een gelijkaardig tafereel waarbij op de tafels gedanst wordt. Allen aanwezig: politie-uniformen, kepies, en de nodige signalisatie. Officieel politiemateriaal dat normaal gezien gebruikt wordt door de acteurs en actrices van De buurtpolitie, maar in de filmpjes zijn het productiemedewerkers die een toneeltje opvoeren in de uniformen.

Slecht voor imago

Het was korpschef Jurgen De Landsheer van de Brusselse politiezone Zuid die na het zien van de Tiktok-filmpjes onmiddellijk verontwaardigd reageerde op zijn Facebook-pagina. “Als politiemensen hebben we het de dag van vandaag niet makkelijk om het vertrouwen te winnen van de burger. Tijdens de coronacrisis zijn wij diegenen die ervoor moeten zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Daarmee maak je je ongewild niet populair. Ook voor onze broodnodige rekrutering is dit nefast. Wij vragen onze mensen hun uniform steeds met fierheid te dragen, daar helpen zo’n ‘wanna be’-flikken niet bij.”

Ook andere politiebronnen die liever anoniem blijven spreken zich misnoegd uit. De filmpjes werden overigens kort na de eerste negatieve reacties offline gehaald.

Andy Peelman – tot voor kort inspecteur Koen Baetens in De buurtpolitie – drukte ook zijn ongenoegen uit: “Een misplaatste grap en respectloos naar de échte politiemensen. Ik wens me hier dan ook van te distantiëren”, luidt het op zijn Instagram-account.

1.000 euro boete

Het onrechtmatig dragen van een officieel politie-uniform is verboden. Overtreders riskeren een geldboete van 1.000 euro. Voor opnames van fictiereeksen zoals De buurtpolitie gelden uitzonderingen. Al gaan die wel samen met strikte afspraken. Bijvoorbeeld dat de uniformen enkel tijdens de opnames mogen worden gebruikt, en dus zeker niet voor zulke filmpjes op sociale media.

VTM liet gisteren weten erg verveeld te zitten met de zaak. “Het gaat om een ondoordachte actie die we allerminst goedkeuren en als ongepast beschouwen. De betrokken medewerkers werden hierop aangesproken en de video’s werden verwijderd. We begrijpen dat de beelden kwetsend zijn voor politiemensen, die zich dag in dag uit inzetten voor de maatschappij. We willen ons dan ook oprecht excuseren.”