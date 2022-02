Luca Brecel boekt met twee centuries ticket voor Turkse Masters in Antalya

Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de eindfase van de Turkse Masters, een nieuw rankingtoernooi dat van 7 tot 13 maart plaatsvindt in Antalya. Brecel klopte in de kwalificaties de 25-jarige Engelsman Peter Devlin met 5-1.

Peter Devlin (WR 87) bleek vrijdagavond al snel een hapklare brok voor de nummer 16 van de wereld. De Engelsman sputterde nog even tegen met een knappe 55-clearance in frame drie, maar had voor het overige weinig in de pap te brokken. Op weg naar Turkije potte Luca Brecel twee centuries.

In Antalya treft Brecel in de 1/32ste finales Stuart Carrington (WR 54), die vrijdagavond Fraser Patrick (WR 107) versloeg met 5-2.

Luca Brecel-Peter Devlin 5-1. Framescores:117(117)-0, 74(41)-8, 44-68(55), 79(56)-32, 106(102)-6, 76(56)-33.