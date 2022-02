Judoka Matthias Casse wellicht nummer een af na Grand Slam Parijs

Nadat hij vorige week de Grand Prix van Portugal in Almada won, werd Matthias Casse opnieuw nummer een van de wereld bij de -81 kilogram, maar de kans is heel groot dat hij na het Grand Slam van Parijs van dit weekend de leiding weer moet afgeven aan zijn Georgische rivaal Tato Grigalashvili.

Grigalashvili begint zondag als eerste reekshoofd, terwijl Casse een competitiepauze inlast in voorbereiding van de Grand Slam van Tel Aviv (17-19 februari). Onze landgenoot is momenteel met 6.250 punten eerste op de World Ranking, Grigalashvili heeft er amper 58 minder achter zijn naam. De Georgiër start als eerste reekshoofd pas in de achtste finales en dat levert hem sowieso 260 punten op. Enkel als hij niet kan deelnemen wegens een blessure, een positieve coronatest of het niet halen van zijn gewicht, behoudt Casse de leidersplaats op de wereldranglijst.

Mina Libeer (-57 kg) start zaterdag in Parijs met de ambitie om het brons dat ze vorig jaar veroverde, op zijn minst te evenaren maar dan zal ze al in de achtste finales voorbij de Japanse Haruka Funakubo moeten en die drievoudige wereldkampioene bij de junioren won vorig jaar in Parijs.

Jorre Verstraeten (-60 kg) wil zaterdag terug aanknopen met de medailles. Het is al van 1 april vorig jaar geleden dat hij nog eens op het podium stond. Toen pakte hij goud op de Grand Slam van Antalya.