“Vannacht gaat het hard waaien, er is ook regen onderweg”

Vanavond neemt de wind geleidelijk verder in kracht toe met na 22 uur rukwinden tot zo’n 60 km/u.

Vannacht gaat het nog wat harder waaien met stilaan rukwinden tot zo’n 70 km/u.

Na 3 uur zal het vanuit het westen bovendien ook gaan regenen.

Zondag waait er middels een krachtige zuidwestenwind zachte lucht door Limburg. De rukwinden kunnen rond het middaguur oplopen tot maar liefst 75 a 85 km/u. Maar ook later in de namiddag en avond kan er soms nog een uitschieter tot zo’n 70 km/u inzitten.

Met maxima rond 9 of 10 graden is het ongeveer 4 graden zachter dan het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

Vooral tijdens het eerste deel van de dag zal er flink wat regen vallen. In de loop van de namiddag blijft het periodiek droog en vallen er nog een aantal lokale buien. Tegen 18 uur zou er in meerdere regio’s uiteindelijk tot meer dan 30 liter per vierkante meter kunnen zijn gevallen. Dat kan op sommige plaatsen tot wateroverlast leiden.

