De 92-jarige Roger V.H. is gisteren aangehouden voor de moord op zijn vrouw Rosa Arnoe (87) in de echtelijke woonst in Waregem. “We hadden ruzie, maar ik weet niet meer waarom juist”, zou de man, die volgens omwonenden en kennissen licht dementerend is, verklaard hebben. Het koppel was 62 jaar getrouwd en heeft drie kinderen.