Het is alsof Koen Crucke er altijd al was, en eigenlijk klopt dat ook. Al decennia gaat hij breed: operazanger, bulderlachend panellid, kindervriend. Vaak met veel pluimen en pirouettes, soms pakkend en sereen. Maar ook nu hij 70 wordt, blijft hij gretig en gulzig. “Mijne vent heeft gelukkig nog de vitaliteit die ik heb. Gotterdomme jong, dat is één brok energie.”