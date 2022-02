Moeder van Julie Van Espen doet voor het eerst haar verhaal: “We mochten haar hand vasthouden toen ze onder het doek lag, maar dat wilde en kon ik niet”

De ouders van Julie Van Espen hebben zich altijd in stilte op de achtergrond gehouden. Heel bewust. Liet hen maar rouwen in rust. In het boek ‘Je fluistert in mijn oor’ van Diane Broeckhoven vertelt Kaat, de moeder van Julie, wel haar verhaal. Ze deed dat in de maanden na de moord, maar nu pas – na het assisenproces – wordt het boek gepubliceerd. Kaat vertelt er hoe ze is omgegaan met de dood van haar dochter. Hoe Julie elke dag fluistert in haar oor. “Flink zijn, mama. Je kunt het. Wees sterk.”