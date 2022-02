Fans stomverbaasd als ze zien hoe hard ‘The Big Bang Theory’-acteur veranderd is

In de bekende tv-serie The Big Bang Theory speelde de Indische acteur Kunal Nayyar (40) een nerdy astrofysicus. Maar heel wat fans zijn verbaasd over hoe de acteur er nu uit ziet.

De Indische acteur Kunal Nayyar (40) verschijnt vandaag heel anders op het scherm dan fans van hem gewoon zijn. In de tv-serie The Big Bang Theory speelde hij namelijk de verlegen, nerdy astrofysicus Raj Koothrappali, die niet met vrouwen durfde te praten. Dat was natuurlijk slechts een personage, maar toch zijn fans verbaasd over hoe Nayyar er in het echte leven uitziet. Van het nerdy-kantje lijkt niet veel waar te zijn en ook het spreken met vrouwen is geen probleem. De acteur is namelijk getrouwd met Neha Kapur, een model en voormalige Miss India.

Nayyar was deze week te gast bij het Britse ochtendprogramma Lorraine om er te spreken over zijn nieuwe rol in de serie Suspicion. Daarin speelt hij een Engelsman die geïndentificeerd wordt als een verdachte in de kidnapping van de zoon van een Amerikaanse media mogol.