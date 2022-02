Rusland klopt Oekraïne in beladen duel op EK zaalvoetbal

De Russische zaalvoetballers hebben zich vrijdag ten koste van Oekraïne verzekerd van een plek in de finale van het EK zaalvoetbal. In de Amsterdamse Ziggo Dome wonnen de Russen het beladen duel met 3-2. Met nog 70 seconden op de klok miste Oekraïne via Petro Sjotoerma een penalty.

Het treffen tussen de twee buurlanden was beladen vanwege de oplopende spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Het Oekraïense ministerie van Sport had eerder deze week atleten op de Winterspelen van Peking afgeraden dicht bij Russische atleten te komen. Volgens berichten in de media is Oekraïense sporters ook verteld geen interviews in het Russisch te geven.

Voorafgaand aan het duel in de Ziggo Dome keerden Oekraïense fans hun rug naar het veld toen het volkslied van Rusland klonk. Ook leek het erop dat beide ploegen de duels net iets feller ingingen dan gebruikelijk.

Rusland neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Spanje.