Chelsea-speler heeft theorie waarom Eden Hazard het moeilijk heeft bij Real, Spaanse krant claimt “frustraties”

Donderdag bleef Eden Hazard een hele wedstrijd lang op de bank bij Real Madrid, dat in de kwartfinales van de Copa del Rey werd uitgeschakeld door Bilbao. Saul Niguez, jarenlang vaste waarde bij Atlético en nu bij Chelsea, denkt te weten waarom de Rode Duivel op de dool is.

Hazard leek zich de voorbije weken opnieuw in de gratie van trainer Carlo Ancelotti te hebben gespeeld. Hij kreeg drie keer een basisplaats in de competitie, deelde een assist uit en scoorde een winning goal in de beker. Maar donderdag bleef onze landgenoot dus opnieuw op de bank.

“Eden Hazard en Carlo Ancelotti hebben een afstandelijk relatie”, schrijft de Madrileense huiskrant Marca. “Hazard heeft geen blessures meer gehad, maar zijn rol binnen de ploeg staat niet echt vast en dat frustreert hem. Hazard begrijpt de huidige situatie niet. Hij doet zijn best, maar krijgt geen kansen van de trainer. En toch blijft hij zichzelf geven voor het team, sinds dag één al. Al zijn ploegmaats steunen hem en hij gedraagt zich voorbeeldig. Ook op de bank.”

En dat op de dag dat Hazard exact vijf jaar geleden één van zijn mooiste goals ooit scoorde...

“Ander spelletje”

Dat was in zijn glorietijd bij Chelsea, de huidige club van Saul Niguez. De ex-ploegmakker van Yannick Carrasco zit meer op de bank dan hem lief is, maar kreeg uitgebreid de tijd om te babbelen op de website van de Blues. En daarbij kreeg de Spaanse middenvelder de vraag hoe het komt dat Eden Hazard het zo moeilijk heeft in La Liga.

“Het is in Spanje toch wat tactischer dan hier in Engeland”, aldus Niguez. “In de Premier League draait het meer om het fysieke en is het een beetje gek allemaal. Het gaat vaker op en neer, en het draait minder rond controle over een wedstrijd hebben maar meer over het entertainen van de supporters. Hier kan je dingen doen die je in La Liga gewoon niet kan doen.”

Saul in z’n tijd bij Atlético. — © REUTERS

“Bijvoorbeeld”, stelt de Spanjaard. “Onlangs hadden ik en een paar van mijn vrienden het over Eden Hazard. Toen hij in Engeland speelde, was hij zonder twijfel een van de beste spelers uit de Premier League. Dan ging hij naar Spanje en begonnen de problemen, omdat het een totaal ander soort spelletje is. Hier was het vaak één tegen één of twee tegen één. In La Liga, omdat iedereen heel goed weet hoe goed hij en zijn team zijn, maken tegenstanders het hem veel moeilijker. Het is dan ook makkelijker om je aan te passen aan de Premier League als je van La Liga komt, dan andersom.”