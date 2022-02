Auto ramt gevel van huis in Eisden, bestuurder raakt gewond

Vrijdagavond omstreeks 18.30 uur is een auto tegen de gevel van een huis beland op de Eisdenweg in Eisden. De bestuurder raakte gewond en moest verzorgd worden door de hulpdiensten.

De bewoners aan de Eisdenweg werden opgeschrikt door een slag. “We dachten dat onze hond iets had omvergelopen”, zegt bewoonster Alice Deckers. “Toen we buiten gingen kijken, zagen we een auto tegen de gevel staan, net langs de voordeur. De bestuurder voelde zich niet goed.”

De auto kwam van Leut en reed richting Eisden Dorp. Hoe hij tien meter verder aan de overzijde van de straat tegen de voorgevel is beland, blijft een vraagteken. Een ambulance kwam ter plaatse en diende de bestuurder de eerste zorgen toe. Later kwam een takelwagen de auto, die ook nog een omheining ramde, takelen. De gevel van het huis vertoonde een scheur maar moest niet ondersteund worden.(JTh)

© Jos Thomassen