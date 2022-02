Hoe is dit nu kunnen gebeuren? Die vraag duikt bij velen op na de evacuatie van 17 zorgbehoevende ouderen in een gewezen complex van assistentiewoningen in Geraardsbergen. De zaakvoerders zullen al zeker worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Burgemeester De Padt was zich van geen kwaad bewust. “Ik kan ook niet elke dag voor de poort gaan staan.”