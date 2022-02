Pelt/Sint-Truiden

Zet bekroond balletdanser Wim Vanlessen (46) op de dansvloer met Olympisch kampioene Nina Derwael en je schept hoge verwachtingen. Dat weet de Peltenaar zelf ook. “Het zorgt voor veel druk, maar ik denk dat we goed matchen”, zegt hij over het Limburgs onderonsje in ‘Dancing with the Stars’.