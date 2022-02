VIDEO. Minderjarigen met huurwagen filmen achtervolging door politie in Antwerpse binnenstad

De Antwerpse politie heeft vier minderjarigen, tussen 14 en 16 jaar, in een huurwagen kunnen vatten na een gevaarlijke achtervolging. De minderjarigen filmden hun vlucht voor de politie en plaatsten de beelden op TikTok. Op de beelden is te zien hoe ze met hoge snelheid door de Antwerpse binnenstad rijden. “De bestuurder bracht ook omstaanders in gevaar”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Op woensdag 26 januari kreeg de politie een melding over een verdachte huurwagen op Linkeroever. “De wagen is opgemerkt door een van onze ploegen en is gesommeerd te stoppen”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De bestuurder gaf geen gevolg aan het bevel van onder meer het Snelle Respons Team (SRT) en startte een achtervolging. Die eindigde in de Cellebroedersstraat in de binnenstad.”

Tijdens de achtervolging begonnen de inzittenden de achtervolging te filmen en plaatsten de beelden op TikTok. Hierop is te zien hoe de bestuurder van de wagen met hoge snelheid door de Antwerpse binnenstad rijdt en verschillende verkeersovertredingen begaat om aan de politie te ontkomen. “Met deze acties bracht de bestuurder ook omstaanders in gevaar”, gaat Bruyns verder. “Verschillende voetgangers en fietsers zijn net niet aangereden door de vluchtende wagen.”

Op een gegeven moment reed de bestuurder zich vast aan betonnen blokken. De vier inzittenden zetten het op een lopen. “Vrij snel kon het SRT drie van de vier verdachten inrekenen. Ook de vierde verdachte is geïdentificeerd. Allen zijn ze minderjarig en tussen 14 en 16 jaar. Ze zijn uitgenodigd voor verhoor”, aldus Bruyns. Ook de wagen werd in beslag genomen.