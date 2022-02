Van Het Belang van Limburg tot The New York Times. Van Eén tot de Chinese staatszender. De isolatie van Kim Meylemans was wereldnieuws afgelopen week. En die wereld leerde de Alkense (25) vooral kennen als een gevoelig persoon. Als een vechter ook. Maar de skeletoni is veel meer dan dat. Maak kennis met Kim Meylemans, in tien gedaantes.