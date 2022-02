Halen

Zondag 6 februari worden in Halen bijna 6.000 bomen geplant, op percelen van twee privépersonen. Een van hen is Annemie Vandeputte uit Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt). “Zo willen we het werk van mijn overleden echtgenoot voortzetten en een steentje bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van het klimaat”, zegt ze.