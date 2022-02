Remco Evenepoel nadat hij gele trui kwijtspeelt op gravelklim: “Dit was onnodig en kwam dicht bij mountainbiken ”

Remco Evenepoel is leider af in de Ronde van Valencia. Onze landgenoot kraakte op de steile gravelstroken van de slotklim en zag Aleksandr Vlasov een dubbelslag slaan. “Op zo’n zware beklimming heb je zo’n sectie eigenlijk niet nodig”, aldus Evenepoel na afloop.

“Ik denk dat vandaag de beste renner gewonnen heeft”, klonk het. “Dat was vrij duidelijk, als je zo kan wegrijden van de andere favorieten. Dan ben je gewoon de sterkste. Aleksandr verdiende deze overwinning, hij was ook al goed in de eerste etappe dus zijn niveau zit wel snor denk ik. Ik ben niet echt teleurgesteld over wat er gebeurd is, maar op het einde van de gravelsectie begon ik mijn benen te voelen. Ze liepen helemaal vol. Dus ik denk dat de wedstrijd vandaag één kilometer te lang was.”

“Wat ik van de slotklim vond? Het is altijd leuk om eens een gravelsectie te doen, maar het was op het randje. Er lagen wel wat grote stenen, dus het kwam dicht bij mountainbiken”, aldus Evenepoel. “Op zo’n zware beklimming heb je dat eigenlijk niet nodig. De Strade Bianche staat hiervoor bekend, maar op een lastige finish als dit maakt het de wedstrijd eens zo moeilijk. Het zou ook zwaar geweest zijn als we de gewone weg naar boven waren gereden. Ik begrijp het wel dat ze iets nieuws willen uitproberen, maar deze rit had die gravelsectie niet nodig. Het was een mooie rit, dat wel, dus chapeau voor de organisatoren. Maar ze stuurden ons hier smalle padjes op met losse stenen. Daarvan hadden ze nochtans gezegd dat die weg waren.”

Evenepoel verloor 41 seconden op Vlasov, maar blijft tweede in de stand. “Dat is nog steeds goed na zo’n zware etappe, zeker voor een eerste wedstrijd van het seizoen. Ik heb altijd wat koerskilometers nodig om in vorm te geraken, dus nu ga ik me opnieuw in de sprinttrein van Fabio Jakobsen gooien.”