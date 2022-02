Houthalenaar vrijgesproken van deelname aan IS-activiteiten

Een 33-jarige Houthalenaar is vrijdag in Hasselt vrijgesproken van deelname aan een terroristische groepering en verspreiding van IS-propaganda. Volgens de rechtbank had de man enkel sympathie voor IS, maar was dat onvoldoende voor een bestraffing.

De dertiger beschikte over een IS-vlag, honderden gruwelijke video’s en zou via Facebook opgeroepen hebben om zich bij de groepering te vervoegen. In de rechtbank ontkende hij de feiten en stelde “goed bezig te zijn.” “Ik heb een vriendin, ik ga vader worden en heb respect voor iedereen. België is mijn thuis, in Marokko ben ik een vreemdeling”, klonk het. De man claimde geen slechte bedoelingen te hebben, ook al ontving hij gruwelijke foto’s en video’s. “Ik was bezig met het praktiseren van mijn geloof. Eigenlijk wou ik zelf onderzoek doen. Journalistiekwerk. Die zwarte vlag? Die bestaat al sinds het begin van de islam. De aangetroffen pet met IS-logo? Stoerdoenerij. Nu ben ik slimmer geworden.” Daarnaast verscheen de verdachte in een boksvideo, opgenomen op terril van Heusden-Zolder in maart 2018, op Facebook waarin hij een strijdslogan van IS riep. De man ontkende de connotatie met IS, net zoals dat het account op de sociale media van hem zou zijn. Het federaal parket had een maand geleden op het proces nog drie jaar cel met uitstel gevraagd.

Man met het hoedje

Dat het federaal parket de man goed in de gaten hield, hoeft niet te verbazen. Hij is immers de neef van Mohammed Abrini of de ‘man met het hoedje’ die betrokken was bij de aanslagen in Brussel en Parijs. “De link is er familiaal, maar niet qua contacten”, sprak zijn advocaat Jan Swennen. De raadsman pleitte met succes dat er nooit concrete handelingen door zijn cliënt hebben plaatsgevonden. “Nooit is hij in beeld geweest bij het plannen van aanslagen of het ronselen van Syriëstrijders. Hij ging niet naar Syrië of een bomaanslag plegen. Hij was ermee bezig om zich aan te sluiten, maar heeft dat niet gedaan. We kunnen mensen toch niet vooroordelen over wat ze denken”, pleitte Jan Swennen. De rechtbank volgde de advocaat zijn redenering. “Louter sympathie hebben voor IS, is niet voldoende om te spreken van een strafbare deelname aan de activiteit van een terroristische groep. Onderzoek toonde evenmin aan dat hij het beeldmateriaal verspreidde. Ook was hij op sociale media niet actief om anderen te overtuigen.” Zo was het niet bewezen dat beklaagde gelinkt was aan een Facebookaccount dat IS-propaganda verspreidde. De man gaat nu vrijuit en de proceskosten zijn voor de Belgische Staat.