Verdwenen zonnepanelen blijven vragen oproepen in miljoenenproces Futech

In november verschenen zaakvoerder Ismaël Ben-Al-Lal en voormalig bestuurder Pieter Vangeel al voor de Hasseltse rechtbank, samen met twee keurders. Tot een vonnis kwam het niet. Wel besliste de rechtbank om zestien getuigen op te roepen, onder wie veertien klanten. “De rechtbank neemt nu de taak van het parket over”, aldus Ben-Al-Lal. De getuigen moesten tien jaar diep in hun geheugen graven of terugkeren naar de periode dat Futech zonnepanelen op hun dak installeerde. In de zomer van 2012 is er volgens Fluvius geknoeid met de keuring van PV-installaties om de dalende subsidies of groenestroomcertificaties te snel af te zijn. Op 1 augustus van dat jaar zakte de waarde van 210 naar 90 euro en kromp de geldigheidsduur van 20 naar 10 jaar. Uiteindelijk kwam het in 2015 tot een onderzoek na een klacht van de netbeheerder die 13 miljoen aan uitgekeerde subsidies terugeist.

Luchtfoto’s

In de rechtbank passeerden vrijdag particulieren maar ook ondernemers, de uitbaatster van een stoeterij en ook een verantwoordelijke van Truiense Landbouwschool. Allen verhuurden ze hun dak of verleenden Futech opstalrecht. In ruil ontvingen ze een vergoeding en stroom aan verminderd tarief. Futech nam de installatie voor zijn rekening en incasseerde de groenestroomcertificaten van soms duizend en meer zonnepanelen. De drie rechters confronteerden de getuigen telkens met luchtfoto’s, genomen enkele dagen voor of na de installatie. Van zonnepanelen op hun dak was er echter geen spoor. “Het klopt dat ze eerst alles erop gelegd hebben om het vervolgens weer tijdelijk weg te nemen. Uiteindelijk heeft het nog vijf tot zes maanden geduurd voor de installatie effectief in gebruik genomen is”, sprak de voormalige zaakvoerster van een Bocholtse paardenkwekerij. Bij Fluvius betwijfelen ze of de panelen er wel al lagen en wordt er verwezen naar de productiedatum van de panelen die dateert van na de installatie. Volgens Ben-Al-Lal lag alles er wel tijdig, maar drong een vervanging zich op om technische redenen. “Wij hebben een claim met de fabrikant. Er waren defecten aan de panelen. Daarom zijn ze eraf gehaald en later vervangen.”

Vrijspraak

De Futech-zaakvoerder gaat resoluut voor de vrijspraak. Hij benadrukt dat het parket alle partijen buiten vervolging heeft gesteld en geen straf eist. “Er zijn meer dan 80 onderzoeksdaden gesteld. Nog zeven andere installateurs moeten verschijnen voor gesjoemel met certificaten, maar wij zijn het enige bedrijf waar het parket de buiten vervolging voor vraagt.” Toch stelden de rechters zich vragen bij een ondertekende verklaring uit 2015 door de getuigen op vraag van Futech. Daarin bevestigden ze dat de installatie in 2012 wel degelijk voor 1 augustus op hun dak lag. “Hoe kon u drie jaar later de juiste datum nog weten?”, opperden de rechters richting de getuigen. Volgens Ben-Al-Lal kwam die verklaring er op vraag van de politie. “Zij vroegen of de klant de door ons opgegeven datum kon bevestigen. Daarop hebben wij dit stuk bijgebracht.” Op elke opmerking had de zaakvoerder een antwoord klaar. “De installatie van omvormer die nog niet geproduceerd was? Het gaat om een kapot exemplaar dat vervangen werd.” Ook twee keurders kwamen getuigen over geknoei met hun verslagen. “Wel mijn stempel, maar niet mijn geschrift of handtekening.” “Het gaat om doordrukformulieren die door de keuringsinstantie op hun bureau zijn overgeschreven. In die periode deden wij meer dan 1.000 installaties. Dan kan er soms al eens een fout instaan”, wist Ben-Al-Lal.

Vervolg in september

Pas tegen 17 uur zat de procesdag erop. Toch is het vonnis nog niet in zicht. Op 16 september gaat het proces de laatste rechte lijn in met de eindpleidooien. Ismaël Ben-Al-Lal heeft er goede hoop in. “Wij werken aan een tegenvordering van 5,5 miljoen euro voor Fluvius. Het is pas mogelijk om onze klacht te bepleiten als deze strafzaak achter de rug is.” Bij Fluvius heerst er eveneens vertrouwen. “Wij zijn blij dat de rechtbank dit zo grondig onderzocht heeft”, aldus hun advocaat Pieter Helsen. Wordt vervolgd.