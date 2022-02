Wanneer voetbal alles is: Zuid-Amerikaanse commentator is uitzinnig van vreugde na cruciale goal

Peru doet nog steeds volop mee voor een ticket voor het WK in Qatar. La Blanquirroja hielden Colombia op een 1-1 gelijkspel en staan momenteel vijfde (op één punt van nummer vier Uruguay) in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule, goed voor een plaats in de barrages. Tot groot jolijt van commentator Jose Gino Bonatti Di van het Spaanstalige Movistar, die compleet uit z’n dak ging toen Edison Flores de gelijkmaker binnenkopte.