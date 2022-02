Aardgasfactuur nadert de 4.000 euro

Elektriciteit en aardgas zijn ongemeen duur. Dat blijkt nog maar eens uit nieuwe cijfers van de federale energieregulator Creg. De gemiddelde aardgasfactuur op jaarbasis stijgt in januari naar 3.782 euro. In Wallonië is dat bijna 4.000 euro. Maar er is ook een klein beetje goed nieuws: in februari is er een lichte daling van de prijzen merkbaar.

De gemiddelde jaarfactuur voor aardgas stijgt van 2.780 euro in december naar 3.782 euro in januari: een stijging dus met 1.000 euro. In Vlaanderen bedraagt die gemiddelde jaarfactuur 3.643 euro, in Brussel 3.751 euro en in Wallonië nadert die factuur de 4.000 euro (3.951 euro).

Voor alle duidelijkheid: niet alle gezinnen betalen zo’n hoge jaarfactuur. De cijfers van de regulator slaan op gezinnen met variabele contracten, terwijl twee derde van de gezinnen vaste contracten heeft. En de cijfers die de Creg heeft verzameld zijn de gemiddelde commerciële prijzen voor januari, uitgezet op jaarbasis. Die cijfers veranderen maandelijks.

Volgens de Creg gaat het bovendien om een overschatting. Het profiel van het gemiddeld gezin waarmee rekening wordt gehouden, kent een jaarlijks aardgasverbruik van 23.000 kWh per jaar. Maar het gaat om een profiel van 10 à 15 jaar oud. Intussen zijn ketels rendabeler geworden en zijn huizen meer geïsoleerd. Daarom hanteert de Creg vanaf april een nieuw profiel. Het jaarverbruik van een gemiddeld gezin daalt in dat nieuw profiel naar 17.000 kWh per jaar.

Ook de gemiddelde stroomfactuur gaat steil omhoog in januari, naar gemiddeld 1.748 euro, tegen 1.386 euro in december. Dus een stijging met 362 euro. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde factuur in januari 1.740 euro, in Brussel 1.674 euro en in Wallonië 1.831 euro. Ook hier geldt dezelfde opmerking: het gaat om variabele contracten op basis van prijzen in januari uitgezet op jaarbasis.

Toch ook een beetje goed nieuw. Uit de eerste cijfers die de Creg binnenkrijgt blijkt dat de contracten voor februari licht dalen. De regulator denkt midden deze maand daar meer duidelijkheid over te kunnen brengen.