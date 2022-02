Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt krijgt in hoger beroep één speeldag schorsing

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt een effectieve schorsing van één speeldag en een geldboete van 1.000 euro opgelegd voor zijn uitsluiting in het competitieduel van vorige week tegen Cercle, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB vrijdag bekend. Paars-wit mist zijn Nederlandse verdediger in het competitieduel van zondag tegen Eupen, op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League.

Tegen Cercle werd Hoedt vorige week woensdag na 25 minuten uitgesloten omdat hij de tegenstander als laatste verdediger een reële scoringskans ontnam. Scheidsrechter Wesli De Cremer hield het eerst bij een gele kaart, maar de VAR had het anders gezien.

Het bondsparket had daarop een effectieve schorsing van één wedstrijd en een boete van 1.000 euro voorgesteld. Tegen die minnelijke schikking ging Anderlecht met succes in beroep. Van het Disciplinair Comité kreeg hij een voorwaardelijke schorsing en een boete van 500 euro. De speler was daardoor donderdag inzetbaar in het bekerduel tegen Eupen.

Het bondsparket ging echter niet akkoord met de voorwaardelijke schorsing. Er werd hoger beroep ingediend dat vandaag/vrijdag werd behandeld door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.