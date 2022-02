Michael Obasuyi en Anne Zagré duiken in Berlijn onder WK-minima

Michael Obasuyi en Anne Zagré zijn tijdens de reeksen van de 60 meter horden bij de World Athletics Indoor Tour in Berlijn onder de limiet voor het WK indoor in Belgrado gedoken. Ze lopen later vrijdagavond nog de finale.

Het was vooral de nog altijd maar 22-jarige Obasuyi die indruk maakte in Berlijn. Hij finishte als tweede in zijn serie in 7.63, ofwel vier honderdsten onder zijn persoonlijk record en negen honderdsten onder de WK-limiet. De West-Vlaming lukte ook over beide reeksen heen de tweede chrono en liep de dertiende wereldjaartijd.

De 31-jarige Zagré finishte als vierde in haar serie in 8.09, elf honderdsten boven haar persoonlijk record maar wel zeven honderdsten onder de WK-limiet. Over beide reeksen heen zette ze de zesde tijd neer.