Dubbelslag voor Benjamin Thomas in Ster van Bessèges

Benjamin Thomas (Cofidis) heeft vrijdag de derde rit in de Ster van Bessèges (cat. 2.1) gewonnen. De 26-jarige Fransman haalde het na 155 kilometer in Bessèges, voor de Italiaan Alberto Bettiol en de Noor Tobias Halland Johannessen. Hij neemt ook de leiderstrui over van Mads Pedersen.

In de heuvelrit duurde het lang voor een groepje erin slaagde om weg te rijden uit het peloton. Het tempo lag hoog door meerdere aanvallen. In verschillende fases wisten zeven renners zich uiteindelijk los te rukken uit het peloton: Dat waren Samuele Zoccarato, Magnus Sheffield, Bruno Armirail, Thibault Guernalec, Hugo Houle, Sebastian Schönberger en Jérémy Cabot.

Maximaal reden ze vier minuten weg bij het peloton, waarin Trek-Segafredo en ED Education-EasyPost het commando namen. Sheffield bleef het langst voorop, maar ook hij zou voorbijgesneld worden door een elitegroep met alle grote namen, behalve leider Pedersen. Daaruit scheidde zich een groep van vier af: Mathieu Burgadeau, Alberto Bettiol, Benjamin Thomas en Tobias Halland Johanessen. De Fransman bleek de sterkste en had in het slot nog het meeste vuur in de benen. Hij soleerde naar de zege. Negen seconden later hield Bettiol de jonge Noor Johannessen om de tweede plaats achter zich.

Onderweg kwam Richard Carapaz ten val in een afdaling, maar hij reed wel de wedstrijd uit.