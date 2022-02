Loena Hendrickx na openingsceremonie Winterspelen: “Magisch gevoel om de vlag te dragen”

“Het was echt een magisch gevoel om de vlag te mogen draaien”, straalde Hendrickx achteraf. “Het stadion was super groot en ik vond het een grote eer. Ik heb me echt geamuseerd.”

De openingsceremonie was naar Chinese normen eerder bescheiden, maar de Arendonkse kunstschaatsster was onder de indruk van de technologische hoogstandjes die werden vertoond. “Ik vond de show héél mooi, al had ik niks anders verwacht van China. Alles was tot in detail uitgewerkt, echt héél knap.”

© AP

Ondanks de koude - de thermometer wees vijf graden onder nul aan - zat Hendrickx de ceremonie tot op het einde uit. “Ik wou echt wachten op de intrede van de olympische vlam, die wou ik met mijn eigen ogen zien.”

Hendrickx is nog maar sinds donderdag in Peking. Over een week begint de olympische competitie voor de nummer vier van het voorbije EK. “Ik moet nog een beetje mijn jetlag verwerken, daarna ga ik hier vol beginnen trainen.”