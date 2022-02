8 op de 10 gevaccineerde jongeren willen ook boosterprik

Van de reeds gevaccineerde 12- tot 17-jarigen zouden acht op de tien ook voor een boosterprik kiezen als die mogelijkheid er is. Dat blijkt uit een nieuwe ronde van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen in samenwerking met enkele andere universiteiten. Opvallend is dat het cijfer nu een pak hoger ligt dan een jaar geleden, toen de vraag over een basisvaccinatie werd gesteld.

Andere opvallende wijzigingen ten opzichte van februari 2021 zijn volgens de onderzoekers dat nu dubbel zoveel mensen aangeven een hand of een zoen te geven aan mensen buiten het eigen gezin en dat het aandeel van mensen dat volledig van thuis uit werkt is gehalveerd. Ook met het mentaal welzijn gaat het de goede richting uit, stellen de onderzoekers, al blijven bepaalde subgroepen mentaal kwetsbaarder.

Wat kinderen jonger dan 12 betreft, werden ouders bevraagd. Van die respondenten geeft 42,5 procent aan dat hun kind reeds gevaccineerd is. 11,2 procent zal dat “zeker of waarschijnlijk” nog laten doen, 7,7 procent “misschien” en 38,6 procent “waarschijnlijk niet of zeker niet”. De belangrijkste redenen voor ouders om een kind tussen 5 en 11 jaar niet te laten vaccineren zijn dat ze denken dat COVID-19 niet ernstig genoeg is voor kinderen, dat ze vinden dat de veiligheid van vaccins niet voldoende gegarandeerd is en dat ze een vaccin niet meer nodig achten omdat het kind al COVID-19 had.