Remco Evenepoel kraakt op moordende gravelklim en is leider af in Ronde van Valencia

Aleksandr Vlasov heeft in de Ronde van Valencia de koninginnenrit van 155 km met aankomst op een steile gravelklim gewonnen. De Rus van Bora-hansgrohe was de sterkste van de favorieten, terwijl Remco Evenepoel in het slot kraakte en zijn gele leiderstrui kwijtspeelde aan Vlasov.

Het peloton vertrok zonder de renners van Team BikeExchange wegens een corona-uitbraak. Die misten een eerste wedstrijduur aan bijna 47 km/u en een spervuur aan aanvallen, waaruit onder andere een kopgroep van 23 renners bestond. Maar die was geen lang leven beschoren op de Spaanse hellingen. Uiteindelijk reden er elf renners weg, met daarbij twee Belgen: Kenny Molly en Dimitri Claeys. Verder waren ook Valter, Tratnik, Polanc, Prodhomme, Paret-Peintre, Navarro, Bystrom, Van den Bergh en Barcelo mee.

Vanaf dan begon een lang en lastige aanloop naar de Alto Antenas del Maigmo Tibi, een klim van eerste categorie. Hij is 5,4 kilometer lang met een gemiddelde aan 8,4% stijgingspercentage. De top ligt op bijna 1.200 meter hoogte. En er zit een gravelstrook in.

© RR

Jan Tratnik vatte de slotklim als enige overlever van de kopgroep aan met een voorsprong zo’n anderhalve minuut. Op 5 kilometer van de streep ontbond Alejandro Valverde dan zijn duivels. Voor zichzelf of voor kopman Enric Mas? Intussen was de groep der favorieten al uitgedund tot vijftien renners, met gele trui Remco Evenepoel op de eerste rij.

Op de Spaanse stenen was het avontuur van Tratnik snel voorbij. En dus was het man tegen man tussen de favorieten voor de eindzege. Evenepoel moest pompen op het gravel in het bijzin van onder anderen Vlasov, Fuglsang en Mas, maar ging kwiek mee in het wiel van zijn rivalen.

© RR

Vlasov deed dan een gooi naar ritwinst. De nummer twee uit het klassement demarreerde uit het zadel weg, terwijl Fuglsang sterretjes zag op het gravel. Evenepoel moest stof vreten terwijl de Rus van Bora-hansgrohe als een racket naar de laatste kilometer reed. Onze landgenoot moest ook Ineos-renner Carlos Rodriguez laten rijden.

Evenepoel kraakte vervolgens helemaal, terwijl Vlasov de dubbel pakte: ritzege en geel. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl verloor uiteindelijk 40 seconden.

Uitslag

1. Aleksandr Vlasov

2. Carlos Rodriguez +14”

3. Enric Mas +21”

4. Pello Bilbao +29”

5. Alejandro Valverde

6. Jakob Fuglsang +32”

7. Giulio Ciccone +35”

8. Remco Evenepoel +41”

9. Luis Leon Sanchez

10. David De La Cruz +50”

Stand

1. Aleksandr Vlasov

2. Remco Evenepoel +32”

3. Carlos Rodriguez +36”

4. Enric Mas +50”

5. Alejandro Valverde +1’02”