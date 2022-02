Spectrumcollege zet poëzie in de kijker

In Spectrumcollege campus Lummen is de voorbije week gewerkt rond poëzie. In coronatijden blijven de mogelijkheden natuurlijk eerder beperkt, maar de school wilde deze week van de poëzie toch niet zomaar voorbij laten gaan.

Dichtkunst komt natuurlijk sowieso aan bod in de lessen Nederlands. Maar deze week kreeg het eigen talent van de school extra aandacht. Zo maakten de tweedejaars Taal en expressie zelf gedichten die dan op posters verspreid werden doorheen de hele school. De zesdejaars schreven gedichten geïnspireerd op de zogenaamde ritmische typografie van Paul Van Ostaijen en schreven deze gedichten op vele etalages en ramen van Lummense handelaren en (openbare) diensten. Zo baadde het hele centrum als het ware in een poëtische sfeer. De vijfdejaars gingen eveneens aan de slag. Van zes onder hen verscheen het gedicht op een mooie bladwijzer die werd uitgedeeld in de hele school.De leerkrachten Nederlands zetten hun schouders onder het project. De fijne reacties van de Lummense handelaren maar ook van leerlingen en leerkrachten tonen aan dat dichtkunst nog lang niet “dood en begraven” is.