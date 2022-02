Veel vaat, weinig zin in seks? Onderzoekers opperen 4 nieuwe invalshoeken om laag libido bij vrouwen te bestuderen

Tot nu toe was weinig zin in seks bij vrouwen in een relatie met mannen vooral iets dat in onderzoeken werd gelinkt aan dat er iets ‘mis’ zou zijn met de vrouw. Nu opperen wetenschappers van een Canadese universiteit dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zich ook kan laten voelen tussen de lakens. In een paper stellen ze vier nieuwe invalshoeken voor om dit te onderzoeken, waaronder het huishouden, of het bemoederen van je partner.