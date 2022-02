Zonder herhaling quasi niet te zien: olympisch ijshockeytoernooi begint met een onvervalst ‘spookdoelpunt’

Tot de VAR naar de herhaling van een Finse aanval ging kijken. Susanna Tapani dacht dat ze gescoord had, maar het spel ging gewoon door. In eerste instantie leek de puck dan ook via beide doelpalen terug in Amerikaanse handen te zijn gekomen. Uit de herhaling bleek echter dat er sprake was van een spookdoelpunt. De puck had namelijk een camera geraakt die in het net hing.

Alle speelsters werden dan ook terug op het ijs geroepen, waarna de laatste 2:20 opnieuw gespeeld moesten worden. Al veranderde er niets meer aan de uitslag.

De beelden: