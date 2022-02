Perfecter wordt het niet: Chinees duo zet fenomenaal nieuw wereldrecord neer in het kunstschaatsen

Vier jaar na zijn ontgoocheling op de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang heeft de Amerikaan Nathan Chen een prima terugkeer op het olympische ijs in Peking gemaakt. Hij domineerde vrijdag in stijl de korte kür voor mannen in de landencompetitie in het kunstschaatsen. Aan het einde van de eerste van drie wedstrijddagen staan de Verenigde Staten aan de leiding met 28 punten voor Rusland (26), China (21) en Japan (20).