OPINIE. De signalen van Europese zwakte zijn helderder dan de puurste Russische wodka

Politiek-militaire uitdagingen zoals we nu in Oekraïne zien, ontstaan niet uit het niets, ze vertrekken nooit van een blanco pagina. Ze spruiten voort uit een amalgaam van historische ervaringen en vanuit een ensemble van belangen. Het resultaat is dat we niet altijd makkelijk het bos door de bomen zien. Des te meer omdat ook wij niet immuun zijn voor propaganda (om het niet publieke indoctrinatie te noemen).

Een essentieel element daarbij is perceptie. In het hedendaagse Rusland van Poetin wordt er met heel andere ogen gekeken naar de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NAVO dan in Brussel of Washington. In ons land hebben we politici zoals Francken, Bogaert, en Buysrogge, die onlangs een boek presenteerden met analyses over de NAVO en defensie – nota bene gepresenteerd in de gebouwen van de NAVO in Brussel – dat mag beschouwd worden als een lofzang op de Westerse defensiepolitiek en de NAVO zelf.

LEES OOK. Satellietbeelden tonen aan dat Russisch leger Oekraïne omsingelt

In de ogen van menige Rus is de situatie helemaal anders. Eerst en vooral om historische redenen: waren het niet Napoleon en Hitler die vanuit het westen Rusland binnenstormden? En, recenter en even problematisch, heeft het Westerse bondgenootschap onder de vlag van de NAVO niet een aantal ongelooflijke militaire fiasco’s gecreëerd in Afghanistan, Libië, en Syrië? Als we naar die militaire operaties kijken, en naar de resultaten op het vlak van politiek bestel, stabiliteit, en veiligheid in die landen, meen ik dat enige argwaan vanuit Russische ogen niet geheel onterecht is. Bovendien speelt ook de Russische fierheid een rol. Het huidig Rusland van Poetin telt maar de helft van de inwoners van de vroegere Sovjet-Unie. Nu wonen 20 miljoen Russen in “het buitenland”, waar ze vaak niet erg populair zijn.

Poetin wil niet dat die NAVO, die eigenlijk een defensief orgaan zou (moeten) zijn, verder uitbreidt richting Moskou en zich ontplooit tot aan de Russische grens door Oekraïne de volgende lidstaat van de NAVO te maken. In die visie van Poetin kan Oekraïne geen onafhankelijk land zijn, en ziet hij het als deel van het grotere Rusland, en dus zeker niet als een lidstaat van de NAVO. De strategie die Poetin voert om dat te vermijden is een vorm van conflictstrategie, en is eigenlijk eenvoudig. Hij creëert een spanningsveld en onrust door een grote hoeveelheid aan troepen en militair materiaal aan de Russisch-Oekraïense grens te stationeren, geeft daarbij de indruk dat een militair offensief nakend of althans ernstig dreigend is, en zorgt er zo voor dat Westerse beleidspolitici wakker worden. Door die onrust te creëren bereikt hij eigenlijk al snel zijn objectief: de verdere uitbreiding van de NAVO door een eventuele opname van Oekraïne als nieuwe lidstaat afremmen zo niet onmogelijk maken.

LEES OOK. Blinken eist onmiddellijk vertrek Russische troepen aan Oekraïense grens

Het blijft mogelijk dat Poetin werkelijk zal overgaan tot een massaal traditioneel oorlogsoffensief, maar het is niet de meest waarschijnlijke optie. Wellicht zal hij, als hij tot verdere actie overgaat, een hybride vorm van militaire strategie ontplooien. Eentje waarbij hij inzet op cyberoorlog – en die is in de feiten al aan de gang –, specifieke operaties door de Russische geheime dienst en speciale Spetsnaz-eenheden, en eventuele evacuatie-operaties. Die laatste volgen op politieke beslissingen, zoals de mogelijke erkenning van de onafhankelijkheidsverklaring van Donetsk-Loehansk. Dat alles zou als gevolg hebben dat Russische militairen inderdaad het Oekraïense grondgebied betreden en zo de soevereiniteit van het land schenden, daarbij weliswaar een grote oorlog vermijdend.

Kan er ondertussen nog een diplomatieke oplossing gevonden worden om de oorlog volledig te vermijden? Jazeker, dat blijft mogelijk. Dat Poetin al bereikt heeft wat hij in essentie wou, speelt daarbij een rol. Ook mogelijke bemiddelaar Turkije staat klaar om een poging te wagen. Beide leiders, Poetin en Erdogan, houden er een soortgelijke leiderschapscultuur op na, zitten dus op dat vlak op dezelfde golflengte, en dat zou gesprekken kunnen faciliteren. Het diplomatieke overleg achter de schermen in Istanboel, Genève, Praag, of Wenen is al lang bezig, en blijft ook niet steeds zonder resultaat.

Een Russisch spreekwoord stelt: de eeuwige vrede duurt… tot aan de volgende oorlog. In Europa denken we vandaag gezapig in vrede verder te kunnen leven, maar dan is dit een zoveelste wake-upcall. Dagelijks zien we de verdere erosie van de middenklasse in een immer afbrokkelende welvaartsstaat, niet in het minst onder invloed van de globalisering en de herschikking van de geopolitieke machtsblokken, maar ook omwille van de afwezigheid van beslissingen, of erger nog: door de foute keuzes van politici. De kostprijs van energievoorzieningen en strategische denkoefeningen over de energievoorraden zijn daarbij slechts het teken aan de wand dat onze politici moeilijk de taak aankunnen die op hen wacht – en dan druk ik me zacht uit.

De Europese Unie, nu een klein en zwak broertje op het vlak van internationale defensie, zal ooit werk moeten maken van een sterke buitenlandpolitiek, inclusief effectieve militaire macht, wil het nog enige geloofwaardige stem laten luiden tussen de grote machtsblokken. Want momenteel staan we erbij en kijken we ernaar. Gaan we de verdere polarisering tussen China en de VS op het geopolitieke forum laten evolueren tot er, via allianties en eliminatie, enkel nog die bipolaire wereld overblijft? Momenteel ziet het er vanuit Europa alleszins naar uit. Dat signaal van Europese zwakte is helderder dan de puurste Russische wodka. Vladimir Poetin kan alleszins het glas heffen op een geslaagde conflictstrategie, eender het verdere verloop van de situatie in Oekraïne.

Voor menige Rus, in het bijzonder in Poetins entourage en in Kremlinkringen, is het dan ook nu al reden tot proosten. Daar klinkt het: nashe zdoróvje!