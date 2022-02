Pas op voor valse berichten over energiepremie: je hoeft er géén gegevens voor door te geven

Nu de energiepremie is goedgekeurd, waarschuwt Safeonweb al meteen voor oplichters. Die kunnen misbruik maken van de premie om mensen hun bankgegevens te ontfutselen en rekeningen te plunderen. Zelf hoef je geen stappen te zetten voor je energiepremie, die wordt gestort of verrekend via de volgende factuur.

De hoge energiekosten brengen sommige gezinnen in de problemen. De energiepremie van de overheid, ook al is het maar 100 euro, is voor velen dan ook meer dan welgekomen.

“We verwachten dat er de komende dagen valse berichten zullen opduiken die je aanmoedigen om de premie aan te vragen. De kans is groot dat er gevraagd wordt om op een link te klikken en je bankgegevens door te geven zodat de premie kan gestort worden op je rekening. Doe dit in geen geval, want zo werkt het niet”, luidt de waarschuwing van Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid. “Je moet zelf verder geen stappen nemen. De premie wordt verrekend via de volgende factuur of gestort”, klinkt het bij overheid. Wanneer de premie wordt betaald, daar wordt nog overleg over gepleegd met de energieleveranciers en sectorfederatie Febeg.

“Krijg je een verdacht bericht over deze premie en wordt er gevraagd om op een link te klikken of je bankgegevens door te geven zodat de premie kan worden gestort? Doe dit niet, maar stuur het bericht door naar verdacht@safeonweb.be. “Wij kunnen de verdachte links laten blokkeren”, zo luidt het bij Safeonweb.

Heb je per ongeluk op een verdachte link geklikt? Vul dan de velden verder niet in en breek elke interactie af. En geef vooral nooit persoonlijke codes door.

En verder: als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk. Als je op een link heb geklikt die opent in een website waar je bankgegevens moet indienen, controleer dan eerst of dit de echte website van je bank is. Bij de minste twijfel voer je geen betaling uit.

Ben je opgelicht?

Vanaf het moment dat je geld kwijt bent of afgeperst wordt, doe dan onmiddellijk aangifte bij de lokale politie van je woonplaats.

Contacteer je bank en/of Card Stop op 078 170 170 (+32 78 170 170 uit het buitenland) als je bankgegevens hebt doorgeven, er geld van je bankrekening verdwijnt of als je geld hebt overgemaakt aan een oplichter. Op die manier kunnen eventuele frauduleuze transacties geblokkeerd worden.

LEES OOK. Wat moet je doen om premie te krijgen? Wat als je zonnepanelen hebt? Jullie vragen over energieakkoord beantwoord