Gluren bij BV’s. De babyshower van Kat Kerkhofs en deze BV heeft plots lange lokken

Kat Kerhofs en Dries Mertens vierden de komst van hun kindje, sterrenkapper Jochen Vanhoudt gaf een BV lange lokken en Julie Van den Steen twint met haar hondje. Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op de sociale media – die we graag even voor je bundelen.