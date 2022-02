Milan zonder Zlatan Ibrahimovic in stadsderby tegen Inter: “Een teleurstelling”

AC Milan kan zaterdag in de Derby della Madonnina tegen stadsgenoot Inter niet rekenen op vedette Zlatan Ibrahimovic, op de 24e speeldag in de Serie A. De veertigjarige aanvaller sukkelt met een kwetsuur aan de rechterachillespees, zo maakte de club vrijdag bekend.

Ibra liep de blessure op 23 januari op in de topper tegen Juventus. Collega-spits Ante Rebic is out met een enkelkwetsuur, waardoor de Franse aanvaller Olivier Giroud zich mag opmaken voor zijn eerste Milanese stadsderby.

“Dat Zlatan er niet bij is, is natuurlijk een teleurstelling”, reageert Milan-trainer Stefano Pioli. “Er is vooruitgang, maar de wedstrijd komt zeker nog te vroeg. We moeten nu tonen dat we het ook zonder hem kunnen.”

Na de recente 1 op 6 tegen Spezia en Juve moet AC Milan het Napoli van Dries Mertens naast zich dulden op de tweede plaats, op vier punten van leider en landskampioen Inter, dat bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. Mits winst doen de Nerazzurri een uitstekende zaak in de titelrace. “Belangrijk, dat wel, maar zeker nog niet beslissend in de titelstrijd”, houdt Inter-coach Simone Inzaghi de druk nog wat af. “Er volgen nog heel wat speeldagen.”