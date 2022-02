Stad doet ultieme poging om C&A toch in Hasselt te houden

Blijft C&A mogelijk toch nog in Hasselt? Schepen van Lokale Economie Rik Dehollogne (N-VA) gaat na de paasvakantie alleszins praten met mensen van het bedrijf om te bekijken of ze niet elders in Hasselt een pand kunnen betrekken. Zoals bekend sluit de winkel in april haar deuren in de Demerstraat.

“We hebben contact gezocht met C&A en hen voorgesteld om samen te kijken of een kleinere vestiging in Hasselt geen optie kan zijn”, zegt schepen Dehollogne. “Dat het bedrijf ingaat op die vraag is voor ons al een positief signaal en alleszins beter dan een ‘njet’. Maar tegelijk beseffen we zeer goed dat het ook geen garantie biedt op een langer verblijf in de stad. We gaan er alleszins ons best voor doen om toch een C&A in Hasselt te kunnen behouden, maar een naadloze overgang van het huidige pand naar een andere locatie zal het dus zeker niet worden.” (dj)

