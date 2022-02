Snookerspeler was zelf even van z’n melk door onwaarschijnlijke pot in Championship League: “Zwarte magie!”

In het snooker zijn ze deze week druk bezig aan de groepsfase van de Championship League. Scott Donaldson had een begenadigde dag en versloeg ex-wereldkampioen Graeme Dott met 3-0.

Onderweg zorgde de Schot voor een onwaarschijnlijk moment. Hij miste een makkelijke rode bal, maar die verdween via de rand van de tafel en een van de middenpockets in de andere middenpocket. Donaldson kon het nauwelijks geloven en vroeg de schaterlachende ref van dienst wat er eigenlijk precies gebeurd was. “Dit is zwarte magie, voodoo”, luidde het commentaar.

De beelden:

