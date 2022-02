Felice Mazzu legt druk bij Antwerp: “Salaris van Nainggolan is hetzelfde als dat van mijn hele kern”

Wie dacht dat Union het eindelijk wat kalmer kon gaan aandoen na de loodzware week met wedstrijden tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht, kwam bedrogen uit. Zaterdag wacht namelijk alweer een nieuwe kraker tegen eerste achtervolger Antwerp. The Great Old kan tot op vier puntjes naderen in de stand, maar dat baart Union-coach Felice Mazzu (55) geen zorgen. “Het belangrijkste blijft om ons te kwalificeren voor de Champions’ play-offs, dat is al uitzonderlijk genoeg.”

Na zeven punten uit drie topduels, heerst er een ontspannen sfeertje bij de competitieleider. Union bulkt uiteraard van het vertrouwen, maar zweven? Nee, dat zouden Mazzu en zijn troepen nooit durven. “Het klopt dat we ons drieluik op een zeer positieve manier hebben afgerond”, blikt Union-coach Mazzu nog even terug. “Maar zaterdag moeten we er opnieuw staan. De groep heeft in het begin van de week twee dagen vrijaf gehad, en dat verdienden ze zeker. Mijn spelers hebben voldoende kunnen recupereren, en we zijn klaar voor opnieuw een belangrijke wedstrijd.”

Belangrijk wordt het zeker, al blijft Mazzu er opnieuw rustig onder. “Het is een match zoals een andere. Deze wedstrijd is even belangrijk dan een wedstrijd tegen Anderlecht, Club Brugge, Seraing of Sint-Truiden. Maar uiteraard hopen wij verder geschiedenis te schrijven. Het belangrijkste is om onze normen en waarden te behouden, tegen wie we ook spelen.”

Bij een overwinning loopt Union tien punten uit op Antwerp, maar bij een nederlaag blijven er nog ‘maar’ vier puntjes over. Een wereld van verschil. “Maar er zijn nog veel wedstrijden, dus we rekenen nog niet”, stelt Mazzu. “Maar als we winnen is er inderdaad een mooie kloof. Deze wedstrijd is uiteraard belangrijk, maar niet met het oog op het kampioenschap. Daar denken we nog niet aan. Ons doel nu is om ons te kwalificeren voor de Champions’ play-offs. Als we tegen Antwerp verliezen, is dat geen ramp. Er zijn nog genoeg wedstrijden om ons te kunnen verzekeren van de top vier. Het doel is niet om dat zo snel mogelijk te behalen. Als we het halen, is dat al uitzonderlijk genoeg.”

© Matteo Cogliati

Mix van kwaliteiten

Mazzu deed – zoals altijd- zijn huiswerk, en dus was hij in staat om de grote sterktes van Antwerp samen te vatten. “Ze hebben uiteraard veel kwaliteit in hun rangen. Eerst en vooral is het een ploeg met tonnen ervaring. Bovendien werd er enorm veel geïnvesteerd om kampioen te worden en om Europees te spelen. Ze hebben veel fysieke kwaliteiten, en een intelligente spelersgroep met veel techniek en vista. Hun spits strijdt mee om de topschutterstitel, Balikwisha is herboren, en natuurlijk loopt ook Radja Nainggolan daar rond.

“Antwerp bestaat uit een mix van veel verschillende kwaliteiten. Het is een ploeg die openlijk gezegd heeft dat het kampioen wil worden. En ze moeten misschien wel kampioen worden als je kijkt naar de middelen die ze ter beschikking hebben. Onlangs pompte Gheyssens nog wat extra geld in de club (21,6 miljoen, nvdr.). De transfers die ze doen en de spelers die ze hebben: dat zegt al genoeg. Het salaris van Nainggolan alleen is al ongeveer hetzelfde als het salaris van mijn volledige kern”, sluit Mazzu de persbabbel af op een manier die alle druk richting Antwerp doorschuift. De mentale oorlogsvoering is begonnen.