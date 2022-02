In ons livecenter hoeft u ook dit weekend niets te missen van het sportnieuws uit Limburg en ver daarbuiten. U zit hier op de eerste rij voor de wedstrijden van STVV en KRC Genk, het duel van Limburg United in de halve finales van de beker, de prestaties van Remco Evenepoel in Valencia en het BK baanwielrennen.