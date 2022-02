Drie auto’s getakeld omdat bestuurders achterstallige verkeersbelasting niet kunnen betalen

Bij verkeerscontroles in Beringen en Tessenderlo is voor meer dan 17.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd. Drie wanbetalers konden hun schuld niet meteen betalen. Hun auto werd getakeld.

De controleposten werden donderdag opgesteld langs de Koolmijnlaan in Beringen en de N73 in Tessenderlo. De Vlaamse Belastingdienst controleerde met camera’s de nummerplaten van het verkeer. Voertuigen met openstaande bedragen werden uit het verkeer gehaald. De bestuurders moesten de achterstallige verkeersbelasting meteen betalen. Dat kon met de betaalkaart. De belastingcontroleurs inden zo 12.500 euro van automobilisten. Van vrachtwagenbestuurders werd 5.000 euro opgehaald. Een tractor met aanhangwagen bleek ook in overtreding en die kreeg een boete.

De belastingdienst liet drie auto’s takelen omdat de bestuurders het verschuldigde bedrag ter plaatse niet konden betalen.

Tijdens de verkeerscontrole heeft de politie nog een bestuurder beboet omdat die zonder geldig rijbewijs reed. Een vrachtwagenbestuurder kreeg een bekeuring omdat de technische keuring van zijn voertuig met aanhangwagen niet in orde was. (maw)