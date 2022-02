Zwaar verdict voor Gilles Dewaele: Standard-back is vier tot zes weken out

De vrees van Standard-trainer Luka Elsner is werkelijk geworden, winteraanwinst Gilles Dewaele is meerdere weken buiten strijd.

Onderzoek bracht aan het licht dat de vleugelverdediger, die zich woensdag op training blesseerde, liefst vier tot zes weken out is door een “een myo-aponeurotische scheur in de adductoren.”

De Rouches hebben momenteel geen volwaardige back-up op de rechtsachterpositie. Hugo Siquet (Freiburg) en Collins Fai (Al-Tai) verlieten Sclessin in januari. Zaterdag tegen Cercle Brugge doet Elsner wellicht een beroep op de 18-jarige Nathan Ngoy, van nature een centrumverdediger.