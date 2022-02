24e Olympische Winterspelen officieel geopend: “Ja, het kan om rivalen te zijn en tegelijkertijd vredevol samen te leven”

De Chinese president Xi Jinping heeft vrijdag om 21.51 uur lokale tijd (14.51 uur in België) in het Olympisch Stadion van Peking de 24e Olympische Winterspelen officieel voor geopend verklaard.

Dat gebeurde aan het einde van een bijna twee uur durende en sobere openingsceremonie waarin geen sterren, professionele zangers of dansers te zien waren. Zowat 3.000 figuranten, vooral studenten en gewone burgers, verzorgden de show.

In de Chinese hoofdstad en op twee andere competitiesites (Yanqing en Zhangjiakou) staan de komende weken, tot en met 20 februari, vijftien sporten, onderverdeeld in 109 nummers, op het programma. Zo’n 2.900 atleten komen in actie.

© REUTERS

België wordt vertegenwoordigd door negentien atleten in negen sporten. Kunstschaatsster Loena Hendrickx en alpineskiër Armand Marchant droegen de Belgische vlag binnen in het Vogelneststadion, waar in 2008 ook de openingsceremonie voor de Zomerspelen plaatsvond. Peking is de eerste stad die zowel Zomer- als Winterspelen mag organiseren.

© via REUTERS

Het stadion was slechts voor zowat de helft gevuld vanwege de coronapandemie. In de eretribune zaten naast Xi Jinping onder meer ook de Duitse IOC-voorzitter Thomas Bach en de Russische president Vladimir Poetin. Heel wat westerse leiders besloten niet naar China te komen uit protest tegen onder andere de mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheden in China.

© REUTERS

Thomas Bach riep in zijn speech de wereldleiders op tot vrede, een opvallende boodschap gezien de huidige spanningen tussen Rusland en het Westen in de Oekraïense crisis. “In onze fragiele wereld, waar verdeeldheid, conflict en wantrouwen terrein winnen, tonen wij de wereld: ja, het kan om rivalen te zijn en tegelijkertijd vredevol samen te leven.”

Er gelden tijdens de Spelen heel strikte veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met bijvoorbeeld dagelijkse PCR-testen voor alle deelnemers. Er zijn ook geen buitenlandse toeschouwers welkom. Om de tribunes toch te vullen, deelt de organisatie zowat 150.000 tickets uit aan Chinezen die wonen in de regio’s waar de olympische sites liggen, maar ook aan vertegenwoordigers van sponsors, scholieren en expats die in China verblijven.

Snowboardster Evy Poppe komt zaterdag als eerste van Team Belgium in actie in de kwalificaties van de slopestyle. Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet treden later op de dag aan in de reeksen van respectievelijk de 500 en 1000 meter. Woensdag al werden de eerste olympische competities afgewerkt, in het gemengd dubbel in het curling.