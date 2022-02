Jarne Berben (Gruitrode) is out tot einde seizoen — © rr

In Hoepertingen-Hoeselt en Louwel-Landen staan vier ploegen uit de top vijf tegenover elkaar. Achtervolgers Boorsem (in Vlijtingen) en Kolmont (bij As-Niel) liggen alvast op de loer om dichterbij te sluipen. Bij Gruitrode is Jarne Berben (foto) out tot einde seizoen. (matr)